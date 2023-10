XV de France : Galthié est prévenu, il peut tout changer pour l’Afrique du Sud

Axel Cornic

La pression monte avant le quart de finale qui opposera le XV de France à l’Afrique du Sud, Championne du monde en titre. Les Bleus ont bon espoir de pouvoir compter sur un Antoine Dupont de retour à son meilleur niveau après sa blessure, mais les Springboks semblent également avoir une arme fatale pour déjouer les plans de Fabien Galthié.

C’est une affiche de rêve. Deuxième nation mondiale au ranking World Rugby, la France va affronter son premier poursuivant ce dimanche 15 octobre, l’Afrique du Sud. Une équipe que les hommes de Fabien Galthié ont battu il y a moins d’un an, mais qui pourrait réserver quelques surprises…

Retour de Pollard face à la France ?

La grande interrogation est l’identité de l’ouvreur que les Springboks aligneront face à la France. Car entre Mannie Libbok et Handré Pollard, il y a une différence abyssale. Le premier est en effet un attaquant redoutable, très bon dans le jeu à la main et la distribution du ballon… mais un piètre buteur face aux perches. Face à l’Irlande (8-13), il avait raté pas moins de 11 points au total, ce qui avait entraîne la défaite de son équipe. Pollard lui est plus un gestionnaire balle en main, mais est surtout beaucoup plus efficace dans l’exercice des pénalités et des transformation. C’est d’ailleurs avec lui que l’Afrique du Sud a été sacrée championne du monde au Japon, en 2019.

« Que ce soit l'un ou l'autre, ce sera une menace pour nous »