XV de France : Excellente nouvelle avant l’Afrique du Sud

Axel Cornic

Premier de la poule A, le XV de France s’est qualifié pour les quarts de finale de cette Coupe du monde 2023 et affrontera donc l’Afrique du Sud, le 15 octobre prochain. Au sifflet ce sera Ben O’Keeffe, un arbitre que les français connaissent très bien et semblent plutôt apprécier.

Annoncé comme l’un des grands favoris au titre final, le XV de France a passé une première étape dans sa Coupe du monde en terminant premier de son groupe, devant la Nouvelle-Zélande et l’Italie. Place désormais aux matchs couperets et ça va débuter dès ce dimanche, avec un énorme choc face à l’Afrique du Sud, Championne du monde en titre.

Ben O’Keeffe sera au sifflet

Le XV de France va retrouver une vieille connaissance à l’occasion de ce quart de finale. C’est en effet Ben O’Keeffe qui a été désigné par World Rugby pour être l’arbitre de la rencontre qui opposera les hommes de Fabien Galthié à l’Afrique du Sud. Ce sera la deuxième fois qu’il arbitrera la France dans cette Coupe du monde, puisqu’il était déjà là lors de la rencontre de poule du 14 septembre dernier face à l’Uruguay (27-12). En tout, ça sera la 10e fois qu’il croisera les Français pour un bilan de 5 défaites et 5 victoire, dont notamment l’énorme carton à Twickenham face à l’Angleterre (53-10), lors du dernier Tournoi des 6 Nations.

Il est apprécié par le staff du XV de France