Coupe du monde de Rugby : Ces joueurs qui ont crevé l’écran

La phase de poules s’est terminée et la Coupe du monde de rugby va rentrer dans le vif du sujet, avec les quarts de finale qui débuteront ce week-end. Le moment parfait pour tirer un premier bilan et distribuer les bons points, avec les joueurs qui ont brillé lors de ce mois de compétition.

Les plus grandes stars de la planète rugby sont en France depuis le 8 septembre dernier, pour se disputer le trophée Webb Ellis. Nous avons ainsi eu droit à des grands affrontements ces dernières semaines, avec des affiches de gala mais surtout des joueurs qui ont montré leur meilleur niveau. Le10sport.com a dressé pour vous le Top de cette phase de poules !

Mauvaka a pris les choses en main

Commençons par la première-ligne, avec un Irlandais qui a impressionné. Il s’agit d’Andrew Porter, qui depuis le début de cette Coupe du monde ne semble avoir quasiment jamais subi en mêlée. Il a d’ailleurs passé avec brio le crash-test contre l’Afrique du Sud (8-13) et dans le jeu il a souvent été là au plaquage comme au grattage. Au talon on peut être un peu chauvins et parler de Peato Mauvaka, la doublure de Julien Marchand, qui assure dans son nouveau rôle de numéro 1.

Cannone, l’une des seules satisfactions de l’Italie

Inconnu du grand public, Theo McFarland est LA révélation de cette Coupe du monde au poste de deuxième-ligne. Le joueur des Samoa a eu une activité impressionnante pour ses 1m98 et 115kg et il devrait continuer à faire parler de lui avec son club des Saracens cette saison. En troisième-ligne on peut notamment souligner la prestation de l’Italien Lorenzo Cannone, qui pour sa première apparition en Coupe du monde a joué l’intégralité quatre match, marquant deux essais et assénant notamment 48 plaquages.

La surprise portugaise

A la mêlée, les tauliers ont été assez discrets mais on peut tout de même citer le Portugais Samuel Marques, auteur de la transformation qui a offert une victoire historique aux siens face aux Fidji (23-24). En 10, certains ont apprécié la maîtrise de George Ford, mais nous allons plutôt mettre en avant Matthieu Jalibert, qui a quasiment fait oublier l’absence de Romain Ntamack. Reste à voir s’il saura confirmer face à l’Afrique du Sud en quart de finale.

Le bulldozer Aki et le serial-marqueur Penaud

Pour finir, derrière il est impossible de passer à côté des deux phénomènes de cette phase de poules que sont Bundee Aki et Damian Penaud. Le premier est tout simplement le joueur le plus dangereux de la Coupe du monde avec le record de courses (61) et pas moins de 9 percées sur le premier rideau de défense. Il n’est dépassé que par Penaud, qui est actuellement le meilleur marqueur du Mondial avec 6 essais en seulement trois matchs et un record d’essais marqués avec le XV de France qui approche à grands pas (il n’est plus qu’à trois longueurs de Serge Blanco et son record de 38 essais).