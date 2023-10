XV de France : Un plan anti-Dupont ? «Ce serait idiot»

Axel Cornic

Ancien joueur du Racing 92 et de Montpellier, mais surtout double Champion du monde avec l’Afrique du Sud en 2007 et 2019, François Steyn s’est exprimé au sujet du quart de finale de ce dimanche (21h). L’ancien trois-quart centre s’est surtout concentré sur le cas d’Antoine Dupont, qui revient tout juste de blessure.

Après le OK de son chirurgien le 9 octobre dernier, Antoine Dupont a repris les entrainements et ces derniers jours on l’a même vu avec un casque de protection. Sa présence pour le quart de finale de la Coupe du monde 2023 fait donc de moins en moins de doutes, même si on ne sait pas encore comme ses adversaires vont l’accueillir.

« Si vous faites une cible d’Antoine, vous avez déjà perdu le match parce que vous serez incapable de l’attraper »

Pour François Steyn, qui a croisé sa route en Top 14 par le passé, il n’est absolument pas question d’un plan contre Antoine Dupont pour les Springboks. « Ce serait idiot. Si vous faites une cible d’Antoine, vous avez déjà perdu le match parce que vous serez incapable de l’attraper. Il est trop fort ce mec... » a assuré l’ancien joueur du Racing 92 et du MHR, lors d’un long entretien accordé à Midi Olympique .

« Je trouve d’ailleurs l’attelage Flament-Woki très intéressant, depuis le début de la Coupe du monde »