EXCLU - XV de France : «Dupont ? Il y a des interrogations...»

Axel Cornic

A quelques jours d’un quart de finale très attendu le10sport.com a rencontré Denis Charvet, ancien international français aux 23 sélections qui officie désormais sur RMC Sport, seule radio officielle de la Coupe du monde 2023. L’occasion d’évoquer avec l’un des grands noms du Super Moscato Show la situation d’Antoine Dupont, le capitaine du XV de France.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, Antoine Dupont a récemment fait son retour à l’entraînement après une blessure au visage et tout le monde se demande s’il sera à la hauteur du rendez-vous qui attend le XV de France. Ce dimanche (21h) se profile en effet un quart de finale très attendu face à l’Afrique du Sud, qui a remporté le titre au Japon en 2019 et qui compte bien le défendre.

« Il faut que Dupont soit à 100% de ses moyens »

Consultant rugby pour RMC Sport , Denis Charvet semble encore avoir des doutes concernant le retour de Dupont. « Il faut qu’il soit à 100% de ses moyens, car s’il ne l’est pas et qu’il ressent une appréhension ça ne sera pas bénéfique pour l’équipe de France, surtout avec un Maxime Lucu qui est lui à 100% » nous a confié l’ancien trois-quart centre du XV de France. « Il y a aujourd’hui des interrogations concernant sa capacité à oublier le traumatisme de cette blessure ».

« Je pense qu’ils ont bien géré cette blessure, qui a été prise en charge dans les temps pour un maximum de réussite »