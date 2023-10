Coupe du monde de Rugby : Il donne les clés de la victoire au XV de France

Axel Cornic

Ancien entraineur du Racing 92, où il a travaillé notamment avec Laurent Labit le spécialiste de l’attaque du XV de France, Laurent Travers a analysé le domaine de la touche. Pour lui c’est certain, une victoire du XV de France face à l’Afrique du Sud passera par ce secteur de jeu.

La pression monte avant le quart de finale de ce dimanche (21h) et souvent dans ces matchs couperet tout se joue sur les détails. Ainsi, si les débats tournent surtout autour de la présence ou non d’Antoine Dupont, les spécialistes se concentrent notamment sur les différents points importants pour déjouer la machine des Champions du monde en titre.

« La touche sera une clé pour mettre en difficulté la rampe de lancement sud-africaine »

Pour Laurent Travers c’est assez simple, une grande partie de la rencontre va se jouer sur le secteur de la touche. « La touche sera une clé pour mettre en difficulté la rampe de lancement sud-africaine. Ils ont un système défensif au niveau de la touche, réduite ou complète, qui consiste à empêcher l’équipe adverse de prendre le fond de l’alignement » a expliqué au micro de RMC Sport, le président du Racing 92. « C’est un point important, parce que le fond de touche permet de mettre de la vitesse et de casser les montées défensives sud-africaines ».

« Les Français sont plus aériens, ils vont plus vite en l’air »