XV de France : A cause d'Antoine Dupont, ils vivent d'amusantes aventures

En pleine période de Coupe du monde de rugby, un nom revient en boucle en France : Antoine Dupont. A 26 ans, il est la star du XV de France, celui vers qui toutes les caméras sont braquées. Un engouement qui touche d'ailleurs d'autres personnes qu'Antoine Dupont le joueur de rugby. En effet, le protégé de Fabien Galthié a plusieurs homonymes à travers la France, ce qui a parfais donné lieu à des scènes cocasses.

Encore plus suite à sa fracture au visage face à la Namibie, on ne parle que d'Antoine Dupont dans cette Coupe du monde de rugby. Considéré comme le peut-être meilleur joueur actuellement, le demi de mêlée du XV de France a le titre de champion du monde dans le viseur. Et cela a quelques retombées... Alors qu'Antoine Dupont est un nom plutôt courant en France, Le Figaro a retrouvé plusieurs homonymes du joueur du XV de France et ils ont raconté leur quotidien parfois chamboulé.

« C'est du boulot d'être son homonyme »

A 28 ans, Antoine Dupont est infirmier à La Roche-sur-Yon. Il explique lui : « Mes collègues n'ont pas arrêté de me chambrer en me disant "c'est marrant qu'Antoine Dupont s'occupe de soigner un mec qui a exactement la même blessure que lui". Certains amis sont très forts en photoshop, je reçois des montages avec ma petite tête mise sur le corps d'Antoine Dupont ». Podologue à Vaulx-en-Velin, Antoine Dupont, 34 ans, confie de son côté : « J'ai déjà eu plusieurs déclarations d'amour. Des fans émettent des doutes sur le fait que je ne sois pas le "vrai" Antoine Dupont et insistent beaucoup en espérant que peut-être je puisse leur révéler la vérité qu'ils veulent entendre. (...) C'est du boulot d'être son homonyme. Il devrait m'inviter voir un match de l'équipe de France ».

