XV de France : Ils annoncent un exploit historique en Coupe du Monde !

Toujours en lice pour remporter la première Coupe du Monde de son histoire, le XV de France a donc l'occasion d'entrer dans la légende, d'autant qu'il fait partie des grands favoris de la compétition, sur ses terres qui plus est. Et les anciens finalistes malheureux de la sélection tricolore y croient dur comme fer pour les hommes de Fabien Galthié.

Et si 2023 était enfin LA grande année du rugby français et marquait l'histoire du XV de France, qui court toujours après le premier sacre mondial de son histoire ? Le groupe de Fabien Galthié apparait fort logiquement comme l'un des grands favoris du tournoi, et sa force collective est également symbolisée par de grosses individualités, comme celle de sa star Antoine Dupont. Il faut dire que par le passé, les anciennes gloires du XV de France ont vécu des désillusions en finale de Coupe du Monde...

XV de France : De retour, Antoine Dupont fait une annonce ! https://t.co/TZE5Jcb49x pic.twitter.com/CtdurpbvKu — le10sport (@le10sport) October 11, 2023

« C’est cette année ou jamais »

Interrogé dans les colonnes du Parisien , l'ancien troisième ligne du XV de France Imanol Harinordoquy (43 ans, 82 sélections), finaliste malheureux en 2011 avec les Bleus, affirme y croire dur comme fer pour cette année : « Je les sens bien. Toutes les planètes sont alignées, c’est la première fois dans l’histoire qu’on a vraiment pu travailler pendant quatre ans avec un groupe, un club France. Et on a eu un peu de chance, parce qu’on est tombé sur une génération magnifique, et il y a un engouement qui est né. Aujourd’hui, on a des joueurs à chaque poste qui sont certainement les meilleurs au monde. On est favoris, mais il faudra compter sur l’Afrique du Sud et l’Irlande. Pour moi, c’est cette année ou jamais », estime Harinordoquy, qui voit donc le XV de France aller au bout dans ce Mondial.

« On se met à rêver »