XV de France : De retour, Antoine Dupont fait une annonce !

Opéré le 22 septembre d'une fracture au visage, Antoine Dupont a retouché le ballon à l'entraînement et sa présence au coup d'envoi du quart de finale contre l'Afrique du Sud ne semble plus faire de doute. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, le capitaine du XV de France s'est amusé d'avoir pu retrouver l'entraînement et ne manque pas d'afficher sa joie.

Le suspens semble enfin avoir pris fin. De retour à l'entraînement deux semaines après son opération d'une fracture au visage, Antoine Dupont a reçu le feu vert médical, ce qui semble garantir sa présence pour le quart de finale de la Coupe du monde contre l'Afrique du Sud dimanche soir après avoir manqué le dernier match de poules contre l'Italie. Présent à l'entraînement ce mardi, le capitaine du XV de France a d'ailleurs affiché sa joie.

«Retour vers le futur»

« Retour vers le futur », s'est effectivement amusé Antoine Dupont sur les réseaux sociaux, un message assorti d'une photo à l'entraînement. Le demi de mêlée du XV de France a effectivement participé à la séance du jour et aurait même porté un casque à huis clos, selon les informations de RMC Sport . Il n'est pas encore garanti qu'il le portera en match, mais cela laisse donc penser qu'Antoine Dupont sera bien présent contre l'Afrique du Sud. Une situation qu'a évoqué Laurent Labit en conférence de presse.

Retour vers le futur ⏩️ pic.twitter.com/JKyaRTEcPw — 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗨𝗣𝗢𝗡𝗧 (@Dupont9A) October 10, 2023

«Ce sera un joueur comme les autres»