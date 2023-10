Le XV de France cartonne, Antoine Dupont est déjà oublié

Axel Cornic

Toujours convalescent après son opération d’une fracture maxillo-zygomatique, Antoine Dupont n’a pas disputé la rencontre de ce vendredi face à l’Italie (60-7). Le XV de France s’est toutefois très bien débrouillé sans lui, avec la charnière bordelaise formée par Maxime Lucu et Matthieu Jalibert qui a régalé la presse étrangère.

La phase de poules est terminée pour le XV de France ! Après avoir battu la Nouvelle-Zélande, l’Uruguay et la Namibie, les hommes de Fabien Galthié avaient rendez-vous avec l’Italie au Groupama Stadium de Lyon. Les grandes discussions tournaient surtout autour de l’absence du capitaine Antoine Dupont, mais ses remplaçant ont plus qu’assuré.

Coupe du monde de Rugby : On connait déjà le prochain adversaire du XV de France https://t.co/zeFXQhSC1a pic.twitter.com/sgKWz5nxXd — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

« Les partenaires de club Maxime Lucu et Matthieu Jalibert ont montré qu'ils étaient plus que de simples remplaçants »

Maxime Lucu a en effet livré une grande prestation au poste de numéro 9 ! The Irish Time va même plus loin en expliquant que le demi de mêlée français a réalisé un « excellent match » face à l’Italie, pour sa troisième apparition en cette Coupe du monde. Pour ESPN , « les partenaires de club Maxime Lucu et Matthieu Jalibert ont montré qu'ils étaient plus que de simples remplaçants » en l’absence de Dupont et de Romain Ntamack, qualifiant la prestation de l’ouvreur de « tout simplement magique ».

« Cette équipe de France a été si brillante, qu'on en oublierait presque l'absence du talisman Dupont »