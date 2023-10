L’Afrique du Sud prépare une stratégie contre le XV de France, il n’est pas inquiet

Jean de Teyssière

Depuis sa victoire face à l'Italie vendredi dernier (60-7), le XV de France est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde et affrontera l'Afrique du Sud ce dimanche. Les Bleus pourront compter sur le retour d'Antoine Dupont qui leur fera le plus grand bien et se méfient d'une stratégie que pourraient préparer les Springboks, même s'ils avouent être prêts à y répondre.

Le XV de France se prépare au grand rendez-vous de dimanche soir, face à l'Afrique du Sud. Les Bleus n'auront pas le droit à l'erreur puisqu'une défaite serait synonyme d'élimination. La tâche sera ardue car l'Afrique du Sud est championne du monde en titre et a montré de belles choses, malgré la courte défaite face à l'Irlande en poules (8-13). Le XV de France sera prêt surtout que le meilleur joueur du monde en 2022, Antoine Dupont, sera de retour.

«Nous sommes prêts»

Dans une interview pour Rugbyrama , Anthony Jelonch, le troisième ligne du XV de France se souvient de la dernière confrontation entre son équipe et l'Afrique du Sud : « Notre dernière rencontre ? Je me rappelle bien de ce match, qui avait été physique et brutal. On aime bien se confronter à ce genre d’équipe. Ils vont avoir encore en travers cette défaite, et la rencontre de dimanche sera encore plus intense. Nous sommes prêts. »

«Nous sommes persuadés qu'ils préparent quelque chose»