Le XV de France prévient l’Afrique du Sud, ça va «taper fort»

Jean de Teyssière

Le XV de France va affronter ce dimanche l'Afrique du Sud pour une place en demi-finale de la Coupe du monde. Un match qui promet de faire des étincelles, tant les deux équipes semblent être à peu près du même niveau. Grégory Alldritt, le troisième ligne des Bleus, évoque la troisième ligne adverse et prévient qu'eux aussi, ils peuvent taper fort.

La seconde partie de la Coupe du monde débute enfin avec les quarts de finale qui débuteront ce samedi par Pays de Galles-Argentine, pour terminer dimanche soir avec un alléchant France-Afrique du Sud. Après la Nouvelle-Zélande en tout début de Coupe du monde, c'est un tout nouveau challenge qui s'offre aux Bleus , qui semblent prêts.

«Ce sera un beau duel»

Interrogé par Rugbyrama au sujet de la troisième ligne des Springboks , Grégory Alldritt estime que « Elle est à l’image de cette équipe, c’est une troisième ligne qui s’engage beaucoup, offensivement et défensivement. Il y a un beau challenge à relever pour chacun d’entre nous. Il nous faudra inverser le rapport de force en défense et gagner les impacts balle en main. Ce sera un beau due l. »

«Le XV de France a des joueurs qui tapent fort aussi»