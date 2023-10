Le Champion du monde connu après le match du XV de France ?

Axel Cornic

Ancien capitaine du XV de France, Guilhem Guirado s’est exprimé au sujet du quart de finale qui se profile ce dimanche (21h), face à l’Afrique du Sud. L’ancien talonneur, qui était présent lors des éditions 2011, 2015 et 2019, est persuadé que cette rencontre marquera un tournant dans la compétition.

C’est un véritable tournant de la Coupe du monde 2023 qui se présente ce dimanche 15 octobre, avec le quart de finale opposant la France à l’Afrique du Sud. Ce choc est en effet l’un des plus attendus du week-end et les Bleus semblent déterminés à faire tomber le Champion en titre pour tracer leur propre chemin, jusqu’à la finale du 28 octobre prochain.

« Si la France remporte ce match contre l’Afrique du Sud, personne ne nous arrêtera pour être Champion du monde »

Capitaine du XV de France à 32 reprises entre 2016 et 2019, Guilhem Guirado a porté son regard sur ce match tant attendu. « On a montré pendant la compétition qu’on montait crescendo en puissance et sérieusement, je pense que si la France remporte ce match contre l’Afrique du Sud, personne ne nous arrêtera pour être Champion du monde. Moi j’y crois » a-t-il expliqué, pour Midi Olympique .

« Je pense que tout le monde est prêt, que tout le monde a conscience de l’enjeu »