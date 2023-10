Coupe du monde : L’enfant du pays de retour, le XV de France peut en profiter

Arnaud De Kanel

Titulaire sans exception depuis le début de la Coupe du monde, Cameron Woki sera de nouveau aligné dimanche face à l'Afrique du Sud. Le deuxième ligne tricolore évoluera donc dans sa ville natale, à savoir Saint-Denis, ce qui pourrait le transcender et rendre de bons services au XV de France car le match pourrait bien se jouer dans ce duel à distance entre les avants des deux équipes.

C'est un quart de finale aux allures de finale qui se disputera dimanche soir sur la pelouse du Stade de France. A Saint-Denis, la ville natale de Cameron Woki, le XV de France peut continuer sa formidable épopée. Pour cela, il faudra battre la redoutable équipe d'Afrique du Sud, battue certes par l'Irlande durant le tournoi, mais qui représente une sérieuse menace pour les Bleus . Le match devrait se jouer devant. Le pack sud-africain est considéré comme le meilleur du circuit actuellement, et pour faire face aux deux immenses deuxième lignes que sont Eben Etzebeth et Franco Mostert, Fabien Galthié a renouvelé sa confiance en Cameron Woki et Thibaud Flament. Un match à la saveur particulière pour Woki qui jouera dans sa ville. Un retour aux sources pour l'enfant du pays.

«C'est important pour moi de jouer ce genre de matches chez moi»

Le deuxième ligne s'est confié à ce sujet ce samedi en conférence de presse. « S'il y a une émotion particulière ? Oui bien sûr, je suis né à Saint-Denis (il a 24 ans), donc c'est important pour moi de jouer ce genre de matches chez moi. Je suis quand même fier d'appartenir à cette région, ça n'a pas toujours été facile, mais je suis content de ce que j'ai pu accomplir, comme d'autres joueurs en Île-de-France. Je ne suis pas content que pour moi et ma famille, mais pour tous ces joueurs qui rêvent de jouer au Stade de France, une chance que j'ai aujourd'hui », a déclaré Cameron Woki, avant de poursuivre.

«Les émotions me servent de boost»