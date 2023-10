Le XV de France surpris par l’Afrique du Sud, il dénonce une supercherie

Axel Cornic

Ancien international français aux 39 sélections, Fulgence Ouedraogo s’est exprimé au sujet du quart de finale qui opposera la France à l’Afrique du Sud. La composition sortie par les Champions du monde en titre l’interroge, lui qui a côtoyé plusieurs Springboks qui seront sur le terrain du Stade de France, ce dimanche.

Jacques Nienaber et Johan Erasmus, ce sont les parfaits empêcheurs de tourner en rond. Depuis leur arrivée à la tête de l’Afrique du Sud ils ont en effet collectionné les coups d’éclats et la composition pour le quart de finale face au XV de France n’en est que le dernier. Tout le monde s’attendait à voir Faf de Klerk et Handré Pollard guider l’attaque des Springboks, mais ce seront finalement Cobus Reinach et Manie Libbok.

« Est-ce que ce 7-1 en phase de poules n’était qu’une stratégie prévue pour tromper leur adversaire en quart de finale ? »

Lors d’un entretien accordé à Rugbynistère ce vendredi, Fulgence Ouedraogo a avoué avoir lui aussi été pris de court par cette composition sud-africaine. « Ça m’a surpris, mais d’un côté, je me dis aussi, est-ce qu’ils cachent leur jeu ? Est-ce que ce 7-1 en phase de poules n’était qu’une stratégie prévue pour tromper leur adversaire en quart de finale ? Je ne sais pas » a expliqué l’ancien capitaine du MHR.

« Je ne sais pas pourquoi tout changer sur un quart de finale »