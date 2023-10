Coupe du monde de Rugby : Le XV de France face à l’histoire

Axel Cornic

Après avoir gagné tous ses matchs de poule, notamment le premier face à la Nouvelle-Zélande (27-13), le XV de France va affronter l’Afrique du Sud en quart de finale (dimanche, 21h). Une affiche de rêve que tout le monde attend et qui pourrait bien changer l’histoire de la France en Coupe du monde.

Les hostilités sont lancées. Ce vendredi, la France et l’Afrique du Sud ont dévoilé les équipes qui s’affronteront dimanche en quart de finale de la Coupe du monde 2023. La composition française est notamment marquée par le retour d’Antoine Dupont, alors que celle des Springboks par la titularisation de Cobus Reinach en lieu et place de Faf de Klerk.

Coupe du monde de Rugby : Le XV de France annonce la solution pour se qualifier ! https://t.co/LobzD43UdH pic.twitter.com/mOupnTqw71 — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

« Pour bien connaître l'Afrique du Sud et son staff, ils ont une approche tactique très pointue et très réfléchie »

Questionné en conférence de presse sur ces surprises réservées par l’adversaire sud-africain, Fabien Galthié est persuadé que ce n’est pas un hasard. « Pour bien connaître l'Afrique du Sud et son staff, ils ont une approche tactique très pointue et très réfléchie » a expliqué le sélectionneur du XV de France. « Ils ont toujours un plan très étudié par rapport à l'adversaire. Ce n’est jamais le hasard. C'est réfléchi. C'est un jeu d'échecs. On a aussi réfléchi à ce qu'ils pouvaient nous proposer ».

La France n’a jamais gagné en Coupe du monde

Il faudra toutefois être au niveau ce dimanche, puisque le XV de France n’a tout simplement jamais battu l’Afrique du Sud dans l’histoire de la Coupe du monde. Il faut dire que les deux équipes ne se sont affrontées qu’une seule fois et c’était lors de la fameuse demi-finale de 1995, où les Springboks l’avaient remporté dans des circonstances douteuses (19-15). Si on veut encore plus sacraliser ce moment, on peut rappeler que la France n’a gagné qu’une seule fois depuis 2010, soit 13 ans.