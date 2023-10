Surprise de l’Afrique de Sud, le XV de France hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour le quart de finale, l'Afrique du Sud a décidé de changer ses habitudes. En plus de dévoiler leur liste deux jours avant la rencontre, les Springboks ont procédé à quelques changements notables. Exit Faf de Klerk et Handré Pollard en charnière, remplacés par Cobus Reinach et Manie Libbok. Un choix qui a un peu surpris Charles Ollivon.

La composition de l'Afrique du Sud était attendue. Face aux journalistes, Jacques Nienaber et Rassie Erasmus ont dévoilé leur plan et quelques surprises ont été annoncées. En charnière, Faf de Klerk et Handré Pollard vont être remplacés par Cobus Reinach et Manie Libbok.

En conférence de presse, Charles Ollivon n'a pas caché son étonnement. « Est-ce qu’on est surpris par la compo sud-africaine ? Un petit oui. Il y a quelques changements qu'on n’a pas forcément l'habitude de voir. On voit un 5-3. Ils vont peut-être envoyer un peu plus de jeu que d'habitude » a lâché le joueur du XV de France.

Galthié envoie un message à l'Afrique du Sud