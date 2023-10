Coupe du monde de rugby : Avant le choc, le XV de France annonce du lourd

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le XV de France se prépare au choc. Ce dimanche, les Bleus ont rendez-vous avec les tenants du titre, l'Afrique du Sud. Les hommes de Fabien Galthié s'attendent à un match compliqué face à une équipe dotée de nombreuses forces. Mais comme l'ont laissé entendre Louis Bielle-Biarrey et Paul Boudehent, le groupe est prêt à relever le défi.

Il ne reste plus que trois matches. Trois rencontres avant d'atteindre la gloire et rentrer définitivement dans l'histoire du sport français. Le XV de France n'a plus le droit à l'erreur et il le sait. Face à l'Afrique du Sud ce dimanche, les Bleus s'attendent à un match délicat, compliqué. Les Springboks sont un adversaire redoutable. Ils sont tenants du titre et ont faire forte impression en phase de groupes malgré une défaite face à l'Irlande. La méfiance est donc du mise du côté du XV de France comme l'a annoncé Louis Bielle-Biarrey.

Coupe du monde de rugby : L’Afrique du Sud craque pour une star du XV de France https://t.co/ACQabAnN9g pic.twitter.com/NHskLaxSSv — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

« Il faudra jouer juste, être précis »

« Nos partenaires nous ont dit que c’était une équipe très physique. Ça avait été un match avec beaucoup d’intensité (le match de novembre 2022). Ils nous ont prévenu que ça allait être un gros combat. On sait que ce sera le cas au centre du terrain. Sur les ailes, les Sud-Africains ont des gabarits moins costauds, mais qui vont très vite et qui sont très percutants. Il y aura certainement moins d’espace. Il faudra jouer juste, être précis » a déclaré l'arrière de l'Union Bordeaux Bègles.

Le XV de France s'attend à un match « dur »