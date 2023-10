Un coup dur à la Dupont est annoncé pour le XV de France

La rédaction

Après Antoine Dupont, le XV de France a enregistré le forfait de Julien Marchand. Victime d’une lésion musculaire au niveau de l’ischiojambier gauche lors du match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande, le joueur ne sait pas quand il pourra reporter le maillot bleu. Un véritable coup dur pour Fabien Galthié comme l'a reconnu l'ancien international Eric Bonneval.

L'infirmerie du XV de France s'est vidée ces derniers jours. Souffrant de douleurs, Charles Ollivon et Grégory Alldritt ont repris l'entraînement et leur état de santé ne suscite pas d'inquiétude. Par contre, la situation de Julien Marchand est plus préoccupante. Victime d’une lésion musculaire au niveau de l’ischiojambier gauche lors du match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande le 8 septembre dernier, le talonneur est toujours à l'arrêt. Son forfait pour le match face à l'Italie vendredi est quasiment acté. Sa présence lors du quart de finale demeure aussi incertaine.

Le XV de France dans l'expectative avec Marchand

« La première étape s'est passée normalement mais la deuxième, on a senti une perte en qualité. C'est difficile de passer les étapes. On vous avait informé entre 4 à 6 semaines. On est dans la 4e. Pour nous, c'était prendre un risque de forcer l'entraînement. La semaine prochaine, on va être dans la même démarche. S'il passe ce palier, on pourra imaginer qu'il sera compétitif pour match suivant (le quart de finale). Sinon, on devra avancer prudemment et ça peut durer 15 jours » a confié Bruno Boussagol, le manager santé du XV de France.

« Julien Marchand, semble aussi indispensable qu'Antoine Dupont »