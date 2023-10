Une fake news est dénoncée contre le XV de France, il contre-attaque

Jean de Teyssière

Le dernier match entre le XV de France et l'Afrique du Sud avait été l'un des matchs les plus violents de ces dernières années. Lors de la victoire française à Marseille (30-26), il y avait eu 5 commotions, deux cartons rouges et un carton jaune. Mais les Sud-Africains se défendent, estimant qu'ils ne sont pas violents, même si le vice-capitaine du XV de France, Charles Ollivon, n'est pas d'accord.

Alors que les hostilités sont lancées depuis le début de la semaine, avec notamment Rassie Erasmus, le sélectionneur des Springboks, qui accusait les Français de simuler, une autre passe d'armes est en train de se dérouler : celle concernant la violence des Sud-Africains. C'est William Servat, l'entraîneur des avants, qui a lancé les hostilités cette semaine, en évoquant le match entre les deux équipes en novembre dernier : « On connaît l’intensité et la violence que peuvent mettre les joueurs sud-africains dans une rencontre. L'Afrique du Sud est une équipe qui marque ses adversaires, une équipe très dense et très costaud. Évidemment que la rencontre sera d’une intensité assez rare, comme ça avait été le cas à Marseille. J’espère qu’ils ont prévu un bon staff médical, car les joueurs faisaient la queue pour le protocole commotion. »

«Violent ? C’est la première fois que j’entends ça... »

Le talonneur sud-africain, Bongi Mbonambi, avait alors balayé ce terme : « Violent ? C’est la première fois que j’entends ça... On est fiers de notre physicalité et on sait que le pack français aime la confrontation aussi. On va s’exprimer en tant que Sud-Africains, comme on sait le faire. Ça reste un sport de collisions, nous adorerons ça. Personne ne se retirera. »

«Violent ? Oui je pense que c'était le terme approprié»