XV de France : Dupont était prêt à arrêter

Jean de Teyssière

La bonne nouvelle du jour côté XV de France, c'est la titularisation d'Antoine Dupont au poste de demi de mêlée face à l'Afrique du Sud, en quart de finale de la Coupe du monde, ce dimanche. Le capitaine des Bleus se sent prêt à jouer ce match qui promet d'être intense, et affirme qu'il ne prend aucun risque et qu'il était prêt à laisser sa place s'il sentait que son état ne lui permettait pas de disputer cette rencontre.

Le suspens est désormais terminé : Antoine Dupont sera titulaire face à l'Afrique du Sud ce dimanche, lors du quart de finale de la Coupe du monde de rugby. Le demi de mêlée revient de loin après sa fracture maxillo-zygomatique subie le 21 septembre et son opération le lendemain....

«Ces moments ont été compliqués»

En conférence de presse ce vendredi, Antoine Dupont, le capitaine du XV de France, évoque sa blessure : « Je savais pas la nature de ma blessure sur le coup. Ces moments ont été compliqués. J'ai eu la chance que ça arrive assez tôt. Ça m'a donné du temps pour retrouver des sensations. »

«L'essentiel est de penser à l'équipe avant soi»