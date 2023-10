Face à l'Afrique du Sud, le XV de France connaît la formule

Jean de Teyssière

Dans son histoire, le XV de France a participé à toutes les Coupes du monde de rugby (10) et a toujours passé la phase de poules. En 2023, c'est encore le cas puisque les Bleus seront opposés à l'Afrique du Sud, pour leur dixième quart de finale de leur histoire. Une étape que le XV de France arrive souvent à passer même si lors de cette affiche inédite, il faudra mettre fin à deux éliminations consécutives en quart de finale.

Le XV de France vivra ce dimanche soir le match le plus important de son année. Face aux champions du monde en titre sud-africains, les Bleus auront fort à faire pour se défaire de l'Afrique du Sud et continuer leur progression vers le trophée Webb Ellis. Le XV de France et les quarts de finale, généralement, cela se passe plutôt bien. Retour sur les quarts de finale les plus marquants.

2015 : L'humiliation de Cardiff

La Coupe du monde 2015 est sans doute la pire dans l'histoire du XV de France. Après une phase de poules terminée à la deuxième place suite à la défaite face à l'Irlande (24-9), le XV de France mené par le sélectionneur Philippe Saint-André doit affronter les All Blacks. Ce quart de finale tourne à la boucherie puisque les Bleus sont littéralement balayés par la Nouvelle-Zélande sur la pelouse de Cardiff (62-13). 49 points d'écart, il s'agit de la plus large défaite dans l'histoire en Coupe du monde dans un match à élimination directe. Par ailleurs, la plus grosse défaite française, déjà contre la Nouvelle-Zélande, est de 61-10, soit 51 points d'écart, en 2007. Ce qui prouve encore plus le désastre de 2015.

2019 : Les regrets de Vahaamahina

Quatre ans après l'humiliation de Cardiff, le XV de France retrouve les quarts de finale et est opposé au Pays de Galles, vainqueur six mois plus tôt lors du Tournoi des 6 Nations. Après une très bonne entame de match, conclue par trois essais, les Bleus mènent 19-10 à la mi-temps. On pense alors voir les coéquipiers de Romain Ntamack se diriger vers une demi-finale face à l'Afrique du Sud mais un fait de jeu vient tout bouleverser. A la 49ème minute de jeu, Sébastien Vahaamahina est expulsé suite à un coup de coude. Le XV de France ne marquera pas un point en seconde mi-temps, quand le Pays de Galles en marquera 10. Défaite 20-19 et regrets éternels pour les Bleus .

2007 : L'exploit de Cardiff

En 2007, le XV de France, dans une Coupe du monde organisée sur son sol, même si certains matchs se disputent en Ecosse et au Pays de Galles, ne fait pas partie des favoris. Confrontés aux All Blacks en quart de finale, personne ne donne cher de la peau des Français, qui n'ont plus battu l'équipe néo-zélandaise depuis 2000. 4 mois plus tôt, le XV de France encaisse même la plus lourde défaite de son histoire, en étant battu 61-10 par ces mêmes All Blacks. Et pourtant. D'aucuns diront que l'étonnante tenue grise de la Nouvelle-Zélande a sans doute moins effrayé les Bleus qui lanceront le match dès le haka, avec une confrontation devenue mythique. C'est donc Cardiff qui sera le théâtre de l'exploit de la bande à Dusautoir, Chabal et Elissalde qui tiennent bon face à la violence des vagues néo-zélandaises pour l'emporter sur une petite marge, 20-18.

2011 : Le délicieux crunch

Un France-Angleterre est toujours un match coché par les fans de rugby. Appelés crunch, ces rencontres sont souvent très gage de spectacle et de beau jeu. Les Français adorent battre les Anglais et inversement. Et quand ça se produit pendant la Coupe du monde, c'est toujours plus savoureux. 20 ans après le quart de finale perdu face aux Anglais (10-19), le XV de France retrouve les Anglais sur le sol néo-zélandais. Après deux défaites en poules, dont une surprise face aux Tonga, les Bleus de Marc Lièvremont prendront leur revanche sur les Anglais en les battant 19-12. Les Anglais n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, pendant que les Bleus se délecteront de cette victoire lors du crunch, qui les lancera jusqu'en finale face à la Nouvelle-Zélande (7-8).

Mais aussi...

Lors des quatre autres quarts de finale, les Français n'ont donc pas perdu. La victime favorite des Bleus à ce stade de la compétition reste l'Irlande, battue deux fois, en 1995 (36-12) et en 2003 (43-21). Lors de la première Coupe du monde de l'histoire, en 1987, le XV de France était allé jusqu'en finale en battant les Fidji (31-16). Enfin, avant d'accéder à la deuxième finale de leur histoire en 1999, les Français avaient disposé de l'Argentine (47-26).