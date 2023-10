EXCLU - XV de France - Blessure de Ntamack : «Jalibert assume»

Axel Cornic

Titulaire indiscutable au poste d’ouvreur ces dernières années, Romain Ntamack a été contraint de déclarer forfait juste avant la Coupe du monde à cause d’une grave blessure au genou. Matthieu Jalibert repris le flambeau et Denis Charvet, que le10sport.com a rencontré avant le quart de finale du XV de France, est totalement conquis.

Il y avait des craintes lors de la blessure de Romain Ntamack, mais elles se sont toutes envolées au fil des matchs de poule. Matthieu Jalibert a en effet répondu présent et guide à sa manière l’attaque du XV de France, avec notamment une excellente prestation contre l’Italie (60-7).

« Jalibert remplace Ntamack à la perfection »

Pour Denis Charvet, l’ouvreur de l’UBB a incontestablement réussi son coup. « Jalibert remplace Ntamack à la perfection, il assume totalement le rôle qui lui a été donné alors que ce n’était pas évidemment en début de compétition » nous a expliqué l’ancien international français, devenu l’un des visages de l’émission Super Moscato Show . « C’est un leader de jeu, il apporte un supplément d’âme comme peut le faire Dupont. C’était étonnant de voir Matthieu se réaliser aussi parfaitement ».

« Le plus dur commence, c’est maintenant qu’il devra assumer et rassurer ses partenaires »