XV de France : L’Afrique du Sud s’enflamme déjà pour une star de Galthié

Axel Cornic

Capitaine emblématique de l’Afrique du Sud depuis quatre ans, Siya Kolisi était présent ce vendredi en conférence de presse, pour évoquer le quart de finale face au XV de France (dimanche, 21h). Il a notamment parlé de son vis-à-vis en troisième-ligne Charles Ollivon, qu’il avait notamment croisé lors de la victoire française en novembre 2022 (30-26).

On connait désormais les équipes qui vont s’affronter ce dimanche, pour le quart de finale de Coupe du monde opposant la France à l’Afrique du Sud. La grande nouvelle est la titularisation d’Antoine Dupont, qui avait été victime d’une fracture maxillo-zygomatique le 21 septembre dernier.

EXCLU - XV de France - Blessure de Ntamack : «Jalibert assume» https://t.co/N9IDjcgxPx pic.twitter.com/QK61L8ASHC — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

Ollivon, l’homme qui peut faire basculer la rencontre

Sauf le retour du capitaine, il n’y a pas de grandes surprises dans le XV aligné par Fabien Galthié, puisqu’on retrouve l’ossature principale de l’équipe de France. En troisième-ligne le revenant Anthony Jelonch tient toujours sa place, aux côtés de Grégory Alldritt et Charles Ollivon, qui devrait sans aucun doute être un atout majeur pour le XV de France... notamment dans les airs ! Le Toulonnais est en effet l’un des principaux preneurs de balle en touche, avec son coéquipier en deuxième-ligne Thibaud Flament.

« Charles, c’est un joueur fantastique, un excellent lien entre les avants et les trois-quarts »