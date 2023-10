Coupe du monde de Rugby : Méthode improbable pour le rival du XV de France !

Jean de Teyssière

L'Afrique du Sud a peur du vacarme qu'il risque d'y avoir dans les tribunes du Stade de France ce dimanche, lors du quart de finale face au XV de France. Sans doute traumatisés par le bruit irlandais lors de leur défaite (8-13) face XV du Trèfle, les Sud-Africains ne comptent pas se laisser intimider et s'entraînent...dans le bruit.

Il y a moins d'un an, le XV de France battait l'Afrique du Sud, champion du monde en titre, à Marseille, dans un Vélodrome assourdissant. Jasper Wiese, le troisième-ligne centre des Springboks , se souvient : « L'année dernière, je n'avais pas joué ce match mais j'étais dans les tribunes, et même là, on pouvait à peine se parler entre nous ! Il faut canaliser tout ça. » Et l'ambiance est d'ailleurs au centre de la préparation sud-africaine.

«On essaye de ne pas se laisser envahir par nos émotions»

Le demi de mêlée de l'Afrique du Sud, Cobus Reinach a évoqué le match à venir face au XV de France. Sachant que la partie risque d'être compliquée, surtout avec le public français derrière ses joueurs, le Sud-Africains explique comment se faciliter la tâche : « On essaye de ne pas se laisser envahir par nos émotions. On en a parlé jeudi, on a un boulot à faire, on se concentre sur ça et notre système. On veut réaliser une performance dont nos 60 millions de compatriotes pourront être fiers. »

«On a eu du bruit lors de nos entraînements»