Coupe du monde de Rugby : Un record historique grâce au XV de France ?

Axel Cornic

Ce week-end se tiendront les quarts de finale de la Coupe du monde, avec notamment le XV de France qui affrontera l’Afrique du Sud championne en titre dans l'enceinte dionysienne du Stade de France. Une victoire ouvrira les portes vers les demi-finales, qui pourraient bien être assez exceptionnelle dans cette édition 2023.

Des affiches incroyables nous attendent en quart de finale de la Coupe du monde. La hiérarchie de la planète rugby a été respectée puisque les quatre premières équipes au ranking World Rugby sont présentes, mais on a également l’Angleterre (6), le Pays de Galles (7), l’Argentine (8) et les Fidji (10).

Antoine Dupont de retour, le XV de France se lâche https://t.co/z2jPh9N6gF pic.twitter.com/fL1auvcR9y — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

Des adversaires abordables pour l’Angleterre et le Pays de Galles

Au niveau de l’état des forces, on peut clairement désigner deux quarts plus forts et deux d’un niveau à priori inférieur avec l’Angleterre-Fidji et l’Argentine-Pays de Galles. Les Iliens ont été l’une des surprises de cette Coupe du monde, mais l’expérience ainsi que la science tactique anglaise pourraient avoir le dessus dans ce match couperet. Même son de cloche pour l’autre rencontre, avec les Gallois qui semblent être favoris face à ses Argentins qui n’ont pas montré grand-chose pour le moment.

La France et l’Irlande favoris

De l’autre côté, l’Irlande part avec une légère avance sur la Nouvelle-Zélande, qui a pourtant redressé la barre depuis la défaite face à la France en match d’ouverture de cette Coupe du monde (27-13). L'équipe irlandaise n’est pas numéro 1 au ranking World Rugby pour rien et la démonstration face à l’Afrique du Sud l’a montré. Les Sud-africains eux ne sont pour le moment pas favoris contre la France, surtout à cause d’un buteur pas totalement fiable avec Manie Libbok. A l’inverse, les Bleus ont le meilleur réalisateur de la compétition avec Thomas Ramos, mais enregistrent également le retour d’Antoine Dupont.

Une première pour les nations du Nord ?