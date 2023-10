XV de France : Antoine Dupont a pensé au pire

Jean de Teyssière

Le suspens est désormais terminé : Antoine Dupont est de retour parmi les titulaires du XV de France pour le choc de dimanche face à l'Afrique du Sud, en quart de finale. Le demi de mêlée est semble-t-il remis à 100% de sa fracture maxillo-zygomatique contractée le 21 septembre dernier face à la Namibie. Et il l'avoue, il a pensé que c'était terminé pour lui.

Lorsqu'Antoine Dupont a quitté ses partenaires, le 21 septembre dernier face à la Namibie (96-0), beaucoup d'observateurs, et lui le premier, ne pensaient pas le revoir sur les terrains lors de cette Coupe du monde. Opéré le lendemain du visage, il s'était lancé dans une course contre la montre pour revenir le plus vite possible. Forfait face à l'Italie vendredi dernier (60-7), tout semblait indiquer un retour du Toulousain lors du choc en quart de finale face à l'Afrique du Sud...

Dupont titulaire !

Ce vendredi, Fabien Galthié était accompagné d'Antoine Dupont pour annoncer les quinze joueurs qui seront titulaires face à l'Afrique du Sud. Le sélectionneur français a mis fin au suspens puisqu'Antoine Dupont sera titulaire, pour les raisons suivantes : « Par rapport à toute cette pression, on a traité le sujet de manière très sereine. On était confortable, on avait du temps, on n'a pas du tout forcé les décisions, on n'a pas du tout poussé quoi que ce soit. La Coupe du monde est longue, ça donne la possibilité d'avoir toujours les mêmes 33. Même si Julien n'a joué qu'un gros quart d'heure face aux All Blacks. Antoine a pu récupérer. Une Coupe du monde se gagne aussi sur la longueur. »

«J'ai pensé que c'était terminé pour moi»