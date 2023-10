EXCLU - XV de France - Afrique du Sud : «Je ne pense pas qu’on ait la même chose en France...»

Axel Cornic

Ancien international du XV de France, avec qui il a notamment disputé une finale de Coupe du monde en 1987, Denis Charvet a décrypté pour le10sport.com le quart de finale qui nous attend face à l’Afrique du Sud (dimanche, 21h). Aucun doute pour lui, cette rencontre va se jouer sur des petits détails !

On y est. Ce dimanche, le XV de France va jouer son avenir avec le quart de finale de Coupe du monde l’opposant à l’Afrique du Sud. Une affiche très attendue, qui promet un affrontement de très haut niveau entre deux des trois meilleures équipes de la planète rugby.

« On affronte quand même les Champions du monde en titre, avec énormément de certitudes dans leurs rangs »

Acteur de la première finale mondiale de l’histoire, Denis Charvet sait que ça va être tout sauf simple pour les Français. « On affronte quand même les Champions du monde en titre, avec énormément de certitudes dans leurs rangs, notamment devant. Quand je vois les deux deuxièmes-lignes titulaires sortir et deux Golgothes qui rentrent pour le remplacer... je ne pense pas qu’on ait la même chose en France » a expliqué celui qui officie désormais sur RMC Sport , seule radio officielle de la Coupe du monde.

« Je dirais la France, mais d’un petit point... ça suffira »