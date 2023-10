«Une grande lutte» : L’Afrique du Sud lance un avertissement au XV de France

Axel Cornic

En quart de finale, le XV de France va devoir battre le Champion en titre pour espérer poursuivre son chemin dans cette Coupe du monde. Et ce sont des Sud-africains plus préparés que jamais qui vont descendre sur la pelouse du Stade de France ce dimanche, à en croire leur capitaine Siya Kolisi.

C’est l’un des chocs les plus attendus de cette Coupe du monde. Tenante du titre, l’Afrique du Sud va affronter le XV de France, qui héberge la compétition cette année et qui est annoncé parmi les favoris. Un affrontement que certains vont qualifier de très physique, mais qui sera surtout extrêmement tactique.

« Notre staff d’entraîneurs avait planifié différents scénarios, il nous a préparés »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Siya Kolisi est persuadé que le staff des Springboks a préparé à la perfection ce quart de finale contre le XV de France. « Notre staff d’entraîneurs est incroyable depuis longtemps, bien avant la Coupe du monde. Il avait planifié différents scénarios, il nous a préparés. Pas grand-chose ne change pour nous. La manière de se préparer est la même. Mais sentir cette pression, c’est bien » a expliqué le capitaine sud-africain.

« La France est également confiante et elle évolue à domicile »