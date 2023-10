Coupe du monde de Rugby : Un exploit est attendu pour retrouver le XV de France !

Axel Cornic

Première nation au ranking Word Rugby, l’Irlande va affronter ce samedi la Nouvelle-Zélande au Stade de France, pour espérer passer en demi-finale de la Coupe du monde 2023. Un véritable tournant, puisque le XV de Trèfle n’a jamais dépassé ce stade de la compétition depuis la première édition du Mondial, en 1987.

S’il y a deux nations qui ont dominé le rugby ces dernières années, ce sont l’Irlande et la France. Les premiers ont impressionné tout le monde avec leur jeu réglé comme du papier à musique, tandis que le XV de France a plutôt surpris sur son jeu dynamique et sur des individualités, avec évidemment Antoine Dupont.

L’Irlande n’a jamais dépassé les quarts de finale

Alors que la France devra en découdre avec l’Afrique du Sud, l’Irlande aura droit à l’autre grand rendez-vous de ces quarts de finale avec la rencontre de ce samedi, face à la Nouvelle-Zélande. Or, il faut savoir que les All Blacks n’ont perdu qu’une seule fois à ce stade de la compétition et c’était en 2007, face justement à la France ! De plus, dans toute son histoire, l’Irlande n’a jamais dépassé le stade des quarts de finale dans une Coupe du monde.

Les All Blacks restent sur deux défaites

Il y a toutefois quelques facteurs qui peuvent regonfler l’optimisme irlandais. Sur les huit dernières rencontres, l’Irlande a remporté cinq fois la victoire contre trois pour les All Blacks. Il a fallu attendre 2016 pour voir les Irlandais s’imposer pour la première fois, mais depuis quelques années ils semblent clairement avoir pris le dessus. Ils restent notamment sur deux victoires de rang en 2022, qui plus est sur le sol néo-zélandais, ce qui n’est pas donné à tout le monde. S’ils souhaitent éventuellement rencontrer la France en finale, les coéquipiers de Jonathan Sexton savent ce qui leur reste à faire.