Deux stars du XV de France ont recalé Galthié

Thibault Morlain

Avant d’être le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié a été l’entraîneur de plusieurs clubs du Top 14. Passé par le Stade Français, Montpellier, il a également été aux commandes de Toulon. Et sur la Rade, il a alors tenté de très gros coups sur le marché des transferts, en réclamant à Mourad Boudjellal deux stars actuelles du XV de France : Antoine Dupont et Thomas Ramos. En vain.

Ancien patron du RCT, Mourad Boudjellal connait très bien Fabien Galthié puisque c’est lui qui l’a nommé entraîneur de Toulon. Et sur la Rade, l’actuel sélectionneur du XV de France avait de très grandes idées pour renforcer son effectif. En effet, Galthié avait notamment tenté sa chance pour le transfert d’Antoine Dupont, qui venait à peine de rejoindre le Stade Toulousain et qui n’était pas encore la star qu’on connait aujourd’hui…

« Fabien me répétait qu'il fallait tout faire pour l’avoir »

Dans des propos accordés à Midi Olympique , Mourad Boudjellal s’est remémoré la tentative de Fabien Galthié pour recruter Antoine Dupont à Toulon. Et ça s’est visiblement joué à rien : « J'avais évidemment repéré Dupont à Castres. On m'avait déjà dit qu'il ne s'éloignerait pas trop de chez lui pour des raisons familiales. Il a signé à Toulouse. Mais Fabien a tout de même senti qu'il y avait une ouverture et il est allé le rencontrer. Je me rappelle que cela s'était très bien passé entre eux. (...) J'ai passé quasiment deux heureux avec Antoine. Par rapport au précontrat signé à Toulouse, je crois que la sortie était à 400 000€ pour l'annuler. Je n'étais pas contre, Fabien me répétait qu'il fallait tout faire pour l'avoir. Nous étions quasiment d'accord. Mais il y avait cette retenu par rapport à son histoire de famille, ce qui est tout à fait honorable. Ce fut une grosse déception, je commençais à compter les billets ».

« Les deux qu’il nous faut c’est Dupont et Ramos »