XV de France : L’Afrique du Sud dévoile un secret sur Galthié

Axel Cornic

Ce dimanche, Fabien Galthié va affronter l’un des duos les plus redoutables de la planète rugby formé par Jacque Nienaber et surtout Johan «Rassie» Erasmus, les têtes pensantes de l’Afrique du Sud. Et il semble bien les connaitre, puisqu’il a passé deux semaines à leurs côtés pour parler de rugby.

La plupart des observateurs voient en ce France-Afrique du Sud une opposition de style, avec d’un côté le jeu d’impact et de l’autre celui plus dynamique des tricolores. Pourtant, les deux équipes partagent plus de point en commun que l’on croit avec une grosse occupation de terrain, ou encore une conquête très importante avec des avants physiques et mobiles.

« Galthié avait voulu faire une pause dans sa carrière et était venu nous rendre visite, il a passé deux semaines chez nous »

Cela pourrait bien être lié à une collaboration secrète, que Jacques Nienaber a dévoilé ce vendredi en conférence de presse. « Quand Rassie (Erasmus) et moi-même étions au Munster, il venait de quitter Toulon. Il avait voulu faire une pause dans sa carrière et était venu nous rendre visite, il a passé deux semaines chez nous. J’ai appris à le connaître, on a bu une ou deux bières, on a joué au foot » a raconté le sélectionneur de l’Afrique du Sud.

« À l’époque, nous n’étions pas encore rivaux »