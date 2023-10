XV de France : Nouveau coup de poker de l'Afrique du Sud ?

Arnaud De Kanel

A la veille d'affronter l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde, Rafael Ibanez s'est présenté en conférence de presse. Bien évidemment, le manager général du XV de France a été questionné sur la surprenante composition d'équipe des Springboks. Le bras droit de Fabien Galthié se méfie encore de nouveaux rebondissements.

Le grand jour arrive pour le XV de France. Dimanche, les coéquipiers d'Antoine Dupont défieront l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, pour une place en demi-finale. « C'est un big game, jouer contre l'Afrique du Sud, qui a gagné la Coupe du monde il y a quatre ans, que rêver de mieux ? », se demande Rafael Ibanez en conférence de presse. Et le manager général du XV de France reste méfiant vis-à-vis des Springboks.

Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Pays de Galles - Argentine https://t.co/6XM1XujrVg pic.twitter.com/fNqOq3qKN0 — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

Une composition étonnante de l'Afrique du Sud

Jacques Nienaber a changé les plans de son équipe pour affronter le XV de France. Le sélectionneur des Springboks a décidé de mettre Handré Pollard et Faf de Klerk sur le banc afin de titulariser Cobus Reinach et Manie Libbok. Mais dans le staff de Fabien Galthié, on pense que tout pourrait changer d'ici le coup d'envoi.

«On se prépare à tout»