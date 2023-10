Coupe du monde de rugby : Déroute assurée pour l’Irlande ?

Arnaud De Kanel

Ce samedi débutent les quarts de finale de cette Coupe du monde de rugby. Après un long mois de compétition, les huit meilleures équipes du tournoi sont en route pour décrocher le graal. Parmi elles, on retrouve l'Irlande, grande favorite et opposée à la Nouvelle-Zélande ce soir (21h00). Mais l'histoire pourrait bien se répéter pour le XV du Trèfle, maudit à ce stade de la compétition. Avant cela, le Pays de Galles et l'Argentine ouvriront le bal (17h00).

La phase finale débute enfin. Deux tickets pour les demi-finales sont en jeu ce samedi avec une première rencontre qui opposera le Pays de Galles à l'Argentine, avant le choc entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Les vainqueurs du jour s'affronteront vendredi prochain au Stade de France pour une place en finale.



Pays de Galles - Argentine

Premier du groupe C, le Pays de Galles retrouve l'Argentine, deuxième du groupe D, ce samedi à Marseille. Invaincu dans ce Mondial, le XV du Poireau part donc logiquement favori face aux Pumas . Un statut qui ne plait pas forcément au sélectionneur Warren Galtand. « Je pense que Cheika (le sélectionneur de l'Argentine) essaie de nous mettre la pression du favori sur les épaules (rires). Il y a quelques mois, les gens disaient qu’on allait être éliminés dès la phase de poules… Et nous sommes là ! Nous contrôlons ce que l’on peut. Si notre statut a changé durant cette coupe du Monde, nous restons à l’aise avec ce point de vue. Nous n’avons pas parlé du statut de favori ou d’outsider durant cette semaine. Nous travaillons juste notre plan », confiait Gatland en conférence de presse. L'avantage psychologique est pourtant non-négligeable pour les Gallois qui, en plus de leur parcours parfait dans cette compétition, avaient battu les Argentins (20-13) il y a un peu moins d'un an.



L'heure est donc à la revanche pour les Pumas , eux qui ont rempli leur objectif en ralliant les quarts de finale. « On est venus ici pour arriver en quarts. On est vraiment heureux d’y être arrivés. Mais on est capable d’aller plus loin. On n’a pas encore atteint le niveau que l’on recherche », lâchait Mateo Carreras. Les choses sérieuses débutent donc ce samedi soir pour l'Argentine comme le rappelle Nicolas Sanchez. « Le vrai championnat commence maintenant pour nous. En face, l’équipe du pays de Galles sera très difficile à manœuvrer car leur défense met beaucoup de pression. On va devoir mettre en place notre jeu pour espérer gagner. On s’attend à un match très dur physiquement. Les pénalités réussies vont beaucoup compter. »



La composition du Pays de Galles : 15. L. Williams ; 14. Rees-Zammit, 13. North, 12. Tompkins, 11. Adams; 10. Biggar, 9. Davies ; 7. Reffell, 8. Wainwright, 6. Morgan (cap); 5. Beard, 4. Rowlands; 3. Francis, 2. Elias, 1. Thomas.



Les remplaçants gallois : 16. Lake, 17. Domachowski, 18. Lewis, 19. Jenkins, 20. Tshiunza, 21. T. Williams, 22. Costelow, 23. Dyer.



La composition de l'Argentine : 15. Mallia ; 14. Boffelli, 13. Cinti, 12. Chocobares, 11. M. Carreras ; 10. S. Carreras, 9. Cubelli ; 7. Kremer, 8. Isa, 6. Gonzalez ; 5. Lavanini, 4. Petti ; 3. Gomez Kodela, 2. Montoya (cap.), 1. Gallo.



Les remplaçants argentins : 16. Creevy, 17. Sclavi, 18. Bello, 19. Alemanno, 20. Bruni, 21. Bazan Velez, 22. Sanchez, 23. Moroni.

Irlande - Nouvelle-Zélande