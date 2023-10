Coupe du monde de Rugby : La nouvelle statistique folle du XV de France

Axel Cornic

Le XV de France affole les compteurs depuis le début de la Coupe du monde 2023. On retrouve en effet plusieurs Français dans les meilleurs performeurs de la compétition avec notamment Damian Penaud meilleur marqueur d’essais (6), ou encore Thomas Ramos meilleur réalisateur (61). Mais le collectif tricolore surclasse également celui des autres nations !

En quatre ans, Fabien Galthié a su métamorphoser le XV de France pour en faire une des meilleures nations au monde. Reste désormais à faire le dernier pas avec cette Coupe du monde 2023 et notamment le choc qui attend les Bleus en quart de finale, face à l’Afrique du Sud championne en titre. Et il ne faudra pas manque les premières minutes du match, ce dimanche.

XV de France : «Il a le boulard», un joueur de Galthié fait beaucoup parler ! https://t.co/E2yA2zVpgc pic.twitter.com/FM8oCGl8sU — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

La France, l’équipe qui attaque fort ses matchs

Car le XV de France démarre très fort ses rencontres. Au niveau des statistiques, la France est la nation qui inscrit le plus de points lors des vingt premières minutes d’un match. Ce sont 55 points au total inscrits dans cette fourchette de temps depuis le début de la Coupe du monde, soit plus que la Nouvelle-Zélande (50), l’Afrique du Sud (44) ou encore l’Argentine et l’Australie (34). A noter que l’Irlande, première nation au ranking World Rugby n’est que 8e de ce classement avec 27 points inscrits lors des premières vingt minutes d’un match.

La Nouvelle-Zélande la plus prolifique