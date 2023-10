Coupe du monde de Rugby : Le XV de France annonce la solution pour se qualifier !

Jean de Teyssière

La première marche pour accéder au graal sera à gravir ce dimanche. Face aux champions du monde en titre, l'Afrique du Sud, le XV de France aura fort à faire pour disposer des Springboks. Dans un match où la moindre erreur sera payée cash, la discipline sera le maître mot pour les Bleus et l'expérimenté Gaël Fickou n'a pas manqué de le rappeler.

Face à l'Afrique du Sud, le XV de France pourra compter sur le retour de son capitaine et demi de mêlée, Antoine Dupont. Après trois semaines d'absence suite à sa fracture maxillo-zygomatique, Dupont retrouve sa place de titulaire et sera le fer de lance de cette équipe, pour continuer de marquer l'histoire.

Un arbitre dans le staff des Bleus

C'est désormais une habitude : le XV de France n'est plus souvent pénalisé. Et ne concède plus de carton jaune, ou rouge. C'est notamment dû à la présence dans le staff de l'ancien arbitre international, Jérôme Garcès. Tout est donc étudié pour être le moins pénalisé possible, puisqu'il oblige les joueurs à toujours se baisser pour éviter les contacts à la tête...

«La discipline sera une des priorités»