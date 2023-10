XV de France : Antoine Dupont rassure avant le grand choc

Jean de Teyssière

Antoine Dupont sera bien titulaire ce dimanche lors du choc face à l'Afrique du Sud. La nouvelle a été annoncée par le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, qui était présent ce vendredi aux côtés de Dupont. Le demi de mêlée a raconté les étapes progressives de son retour, lui permettant d'être titulaire dimanche.

La bonne nouvelle est tombée, même si elle ne faisait pas de doute : Antoine Dupont est titulaire face à l'Afrique du Sud. Trois semaines après sa fracture maxillo-zygomatique, le demi de mêlée sera présent sur la pelouse du Stade de France, conforté par les mots de son chirurgien, l'autorisant à jouer.

«Je me sens très bien»

Le capitaine du XV de France, Antoine Dupont, a été interrogé par les journalistes présents durant cette conférence de presse sur son état de santé à J-2 du choc face aux Sud-Africains : « Je me sens très bien. Sur le coup je savais pas la gravité de ma blessure, j'ai pensé que c'était terminé pour moi. J'ai pu reprendre progressivement. J'ai bénéficié de plusieurs semaines. Je suis en pleine capacité de mon jeu, de mes moyens physiques et techniques. »

«J'ai eu aucune douleur, ça m'a rassuré»