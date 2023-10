Coupe du Monde : Le clan Ntamack annonce du lourd pour le XV de France

Arnaud De Kanel

Le XV de France a rendez-vous avec l'Afrique du Sud ce dimanche. Les hommes de Fabien Galthié partent légèrement favoris sur le papier face aux champions du monde en titre. Bien que certains émettent des doutes sur les capacités de cette équipe, Emile Ntamack est quant à lui très enthousiaste, et il s'attend à une victoire des Bleus contre les Springboks.

La Coupe du monde continue pour le XV de France. Avec le retour d'Antoine Dupont parmi les titulaires, les Bleus ont récupéré leur statut de favori. Mais ce dimanche soir, c'est une montagne qui se dresse sur leur route. L'Afrique du Sud, championne du monde en titre et réputée pour son jeu brutal, compte bien gâcher la fête. Malgré un pessimisme ambiant depuis plusieurs jours, Emile Ntamack se veut très confiant.

«Je n’imagine même pas une autre option que la France qui gagne ce soir»

« Est-ce que c’est une finale avant l’heure ? Oui c’est l’idée. On n’a pas le choix, il faut vaincre cette équipe redoutable. On a des solutions, un capital confiance important. On a battu les Sud-Africains l’an dernier. Là on entre dans le money time, avec les matchs qui comptent. Les équipes sont au top de leur forme. Ce sera très dur. On sait qu’il faudra plier sans rompre. Samedi soir, on a un vu un match titanesque avec des défenses incroyables de discipline et de patience entre la Nouvelle-Zélande et l’Irlande. Il faut passer ce cap des quarts de finale. Il n’y a qu’un seul objectif, c’est triompher dans cette compétition. Je n’imagine même pas une autre option que la France qui gagne ce soir, ce serait trop douloureux. Cette équipe est capable de trouver des solutions. On espère voir un super match, on aura un super match ! », a lâché le père de Romain Ntamack dans La Matinale Week-End sur RMC ce dimanche matin. Le XV de France pourra compter su l'appui de son public, un atout non-négligeable pour Emile Ntamack, et qui pourrait bien faire la différence.

«Est-ce qu’on va gagner ? Oui !»