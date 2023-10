XV de France : Le père de Ntamack se lâche sur son calvaire

Arnaud De Kanel

Victime d'une grave blessure au genou contre l'Ecosse en préparation, Romain Ntamack est le grand absent de cette Coupe du monde côté XV de France. L'état de santé de l'ouvreur star préoccupe forcément, mais son père, Emile, enchaine les apparitions médiatiques pour rassurer tout le monde. Il a récidivé ce dimanche, en assurant que son fils sera derrière les Bleus pour le choc, avec un certain pincement au cœur.

Le XV de France défie l'Afrique du Sud ce dimanche au Stade de France pour une place en demi-finale de la Coupe du monde. Une rencontre que manquera logiquement Romain Ntamack, forfait pour le Mondial suite à sa blessure aux ligaments croisés du genou. L'ouvreur du Stade Toulousain encouragera ses coéquipiers, tout comme son père, Emile, qui s'est voulu rassurant pour l'état de santé de son fils.

Coupe du monde de rugby : Avec Dupont, le XV de France vise l’exploit https://t.co/0xqYHKvO4X pic.twitter.com/wkYP43kT3L — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

«C’est un peu mieux chaque jour»

Invité de La Matinale Week-End de RMC ce dimanche matin, Emile Ntamack a donné des nouvelles de son fils Romain. « Niveau physique ça va. C’est un peu mieux chaque jour », a-t-il assuré. Et comme des millions de Français, le joueur du Stade Toulousain encouragera ses coéquipiers, mais ce sera forcément particulier pour lui qui aurait du être sur la feuille de match sans cette blessure en préparation.

«Il y aura toujours de la frustration, un petit pincement au cœur»