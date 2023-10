XV de France : Ntamack forfait, son père lâche un aveu

Thibault Morlain

Avec Antoine Dupont et Romain Ntamack, le XV de France avait de très grosses attentes pour cette Coupe du monde de rugby. Mais voilà qu'il faut faire sans le demi d'ouverture, forfait à cause d'une rupture du ligament croisé. Alors que Matthieu Jalibert remplace Ntamack chez les Bleus, pour Emile Ntamack, en l'absence de son fils, la compétition a forcément une saveur différente.

Durant la préparation du XV de France pour la Coupe du monde, Fabien Galthié a dû composer avec les blessures et les forfaits. Le sélectionneur a alors dû gérer un énorme coup dur : le forfait de Romain Ntamack. Demi d'ouverture, il fait la paire avec Antoine Dupont, mais victime d'une rupture du ligament croisé face à l'Ecosse, Ntamack a dû renoncer à jouer cette Coupe du monde de rugby en France. Et forcément, cela a quelques conséquences, notamment pour son père, Emile.

« C'est différent sans le fiston »

Dans des propos accordés à Eurosport , Emile Ntamack a lâché un aveu sur le forfait de Romain Ntamack pour cette Coupe du monde de rugby. L'ancien joueur du XV de France avoue : « C'est différent sans le fiston, forcément, il y a une partie des tripes qui est différente dans l'approche ».

« Il y a plein de garçons que j'ai vus grandir au quotidien »