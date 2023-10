XV de France : «Furax», Ntamack a explosé

Thibault Morlain

Un Ntamack en a remplacé un autre au sein du XV de France ! Alors que c'est Romain Ntamack qui fait actuellement le bonheur des Bleus, bien qu'il soit blessé en cette période de Coupe du monde, il marche ainsi dans les traces de son père, Emile. International en 1994 et 2000, celui qui a connu 46 sélections avec le XV de France a livré une anecdote sur une rencontre qui l'a fait monter dans les tours.

Avant Romain Ntamack, il y a donc eu Emile Ntamack pour le XV de France. Aujourd'hui âgé de 53 ans, il a fait le bonheur de la sélection française pendant plusieurs années. De 1994 à 2000, Ntamack a disputé 46 matchs avec les Bleus pour un total notamment de 26 essais. Il s'est d'ailleurs souvenu d'une rencontre face à l'Ecosse durant laquelle il a été décisif, mais aussi il s'est énervé après avoir reçu un carton jaune de l'arbitre, synonyme d'exclusion pour 10 minutes.

« Pendant 10 minutes, j'étais furax sur le banc »

Se confiant pour Eurosport sur son rapport à l'arbitrage notamment, Emile Ntamack s'est rappelé d'une rencontre face à l'Ecosse avec le XV de France durant laquelle il était devenu « furax ». Le père de Romain Ntamack a alors raconté : « Est-ce que j'ai vécu des moments où ce n'était pas évident de pas se plaindre de l'arbitrage ? Oui, on a tous vécu des moments où on a ressenti une injustice ou de l'incompréhension. J'ai un moment comme ça, c'était avec l'équipe nationale, je crois un match en Ecosse. L'arbitre me met un carton jaune, c'était le début des cartons jaunes où tu te faisais exclure, il disait que j'avais gardé le ballon après une chandelle, que j'avais gardé le ballon au sol. Carton jaune, j'en revenais pas. Il m'a sorti, j'étais furax. Bien sûr, aucune remontrance parce que tu dis rien à ce niveau là. Mon père est arbitre, j'ai quand même cette sagesse de respecter la fonction. Pendant 10 minutes, j'étais furax sur le banc ».

« On a discuté, ça s'est bien terminé »