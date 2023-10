XV de France : Coup de tonnerre pour Ntamack, son père donne des nouvelles

Thibault Morlain

Depuis le début de la Coupe du monde, le XV de France doit faire sans l'une de ses stars : Romain Ntamack. Demi d'ouverture des Bleus, il a été victime d'une rupture du ligament croisé du genou durant la préparation. Obligé de déclarer forfait pour la compétition, Ntamack regarde donc les Bleus briller de l'extérieur. A côté de cela, le joueur du Stade Toulousain doit se remettre de sa blessure et son père a donné quelques nouvelles.

Mené par Antoine Dupont et Romain Ntamack, le XV de France était annoncé comme l'un des grands favoris pour cette Coupe du monde de rugby 2023. Des chances qui ont quelque peu diminué suite au forfait du demi d'ouverture. En pleine préparation, le groupe de Fabien Galthié a été frappé par un véritable coup de tonnerre avec cette rupture du ligament croisé du genou pour Ntamack. Une blessure importante qui l'a alors empêché de prendre par à cette Coupe du monde avec le XV de France.

« Au niveau moral, ça va »

Emile Ntamack était l'invité ce lundi de C à Vous , l'occasion pour le père de Romain Ntamack de donner de ses nouvelles après sa blessure au genou. Il a alors confié à propos du demi d'ouverture du Stade Toulousain et du XV de France : « Est-ce qu'il ne ronge pas son frein ? Un petit peu ! Mais bon... La santé, ça va, ça suit son cours après pratiquement 5 semaines de bonne rééducation. Donc là, les voyants sont plutôt au vert. Mais il faut être patient, encore. Il y a quelques mois de plus. Et au niveau moral, ça va. Il supporte les copains, même si ça fait toujours un petit pincement au coeur, forcément ».

« Cela fait partie malheureusement de l'activité aussi »