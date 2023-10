XV de France : Nouveau coup dur pour Ntamack

Axel Cornic

Forfait pour la Coupe du monde à cause d’une rupture des ligaments croisés du genou, Romain Ntamack assiste depuis les tribunes au parcours du XV de France. Et il a pu admirer les prestations de Matthieu Jalibert, qui dans le scepticisme total a su s’imposer comme le véritable maitre à jouer des Bleus.

Le forfait de Romain Ntamack a été tel vécu comme une véritable catastrophe pour le rugby français. Tout le monde voyait en effet l’ouvreur toulousain mener le XV de France vers la victoire aux côtés de son coéquipier en club, Antoine Dupont. Pourtant, il semble que la France vit très bien sans lui...

Jalibert a convaincu tout le monde

Car Matthieu Jalibert est très convaincant depuis le début de la Coupe du monde. Tout a commencé par une très bonne prestation lors du match d’ouverture face à la Nouvelle-Zélande (27-13), au cours de laquelle il a notamment offert sur un plateau un essai à Damian Penaud. Il a confirmé lors des matchs suivants et face à l’Italie (60-7), il a été sans conteste l’un des hommes de la rencontre côté français.

Une menace « au moins aussi forte que Ntamack »