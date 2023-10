XV de France : Successeur de Ntamack, il fait une grande annonce

Thibault Morlain

Victime d'une rupture du ligament croisé en préparation de la Coupe du monde face à l'Ecosse, Romain Ntamack n'a eu d'autre choix que de déclarer forfait. Pour le remplacer, le XV de France fait confiance à Matthieu Jalibert. Et jusqu'à présent, le demi d'ouverture de l'UBB répond parfaitement et tout semble aller pour le mieux pour lui...

Avec Antoine Dupont, Romain Ntamack est l'autre star du XV de France. Le fait est que Fabien Galthié doit faire sans lui pour cette Coupe du monde. Le Toulousain blessé et forfait, c'est Matthieu Jalibert qui le remplace. Et le XV de France ne perd clairement pas au change puisque le joueur de l'UBB fait forte impression depuis le début du Mondial.

« Je me sens très bien »

Malgré la pression de devoir remplacer Romain Ntamack, Matthieu Jalibert est au rendez-vous. En conférence de presse ce vendredi, le numéro 10 du XV de France avoue d'ailleurs : « Comment je me sens ? Je me sens très bien, comme au début de la compét ».

« J'arrive à trouver de plus en plus ma place »