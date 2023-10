«Mon équipe», Bernard Laporte se lâche sur le XV de France

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Démissionnaire de son poste de président de la FFR en janvier 2023, Bernard Laporte estime néanmoins avoir idéalement redressé le niveau du rugby français durant son mandat à la tête de cette Fédération. Et il se félicite du retour au premier plan du XV de France, auquel il annonce avoir largement contribué.

Lorsque Bernard Laporte avait été nommé à la tête de la FFR, en décembre 2016, le rugby tricolore se portait relativement mal, et le XV de France était dans un véritable creux sportif avec des résultats en chute libre depuis plusieurs années. Et s'ils font désormais partie des grands favoris de la Coupe du Monde qui se dispute actuellement en France, les Bleus reviennent donc de très loin. Et Laporte affirme ne pas être étranger, loin de là, à ce retour au premier plan du rugby tricolore depuis quelques années.

Sans Dupont, il dévoile le patron du XV de France https://t.co/Sk4gfMu7s7 pic.twitter.com/XDq2dY7HqX — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

« On l’a remis sur les toutes premières marches »

Dans un large entretien accordé à La Provence , Laporte défend son bilan à la tête de la FFR (décembre 2016-janvier 2023), et s'attribue en partie le redressement du XV de France : « J’ai la faiblesse de penser que c’est mon équipe (sourire). Quand je suis arrivé à la présidence de la FFR, le XV de France pointait au 8e rang du classement mondial. Il ne gagnait pratiquement pas de match contre les nations majeures. On l’a remis sur les toutes premières marches », assure celui qui avait également dirigé les Bleus de 2000 à 2007.

« C’est grâce à mon action »