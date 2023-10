XV de France : Il rassure tout le monde pour Dupont

Arnaud De Kanel

Tout juste remis de sa fracture maxillo-zygomatique, Antoine Dupont sera titulaire pour affronter l'Afrique du Sud dimanche soir (21h00). Mais une question subsiste : sera-t-il à 100% ? Pour Max Guazzini, cela ne fait aucun doute. L'ancien vice-président de la LNR a croisé le capitaine du XV de France jeudi et il est très confiant sur son état de santé.

Le retour d'Antoine Dupont est acté ! Après avoir manqué le match face à l'Italie, le capitaine du XV de France tiendra sa place dimanche soir contre les champions du monde sud-africains. Mais dans quel état de forme se situe-t-il ? Max Guazzini a apporté des éléments de réponse sur le plateau des Grandes Gueules du Sport ce samedi matin.

«Jamais il n'aurait pris la décision de faire jouer Antoine si ce n'était pas possible»

L'ancien vice-président de la LNR était présent jeudi aux côtés des joueurs du XV de France en visite sur le chantier de Notre-Dame. Il a notamment croisé Antoine Dupont et il ne se fait guère de souci sur sa condition physique, lui qui fait entièrement confiance à Fabien Galthié. « Je crois que nous avons plus d'appréhensions que lui. On ne connaît pas la vraie nature de sa blessure et son importance. Je connais Fabien Galthié, jamais il n'aurait pris la décision de faire jouer Antoine si ce n'était pas possible », a lancé Max Guazzini sur les ondes de RMC . L'ancien président du Stade Français se veut très confiant pour Antoine Dupont.

XV de France : Nouveau coup de poker de l'Afrique du Sud ? https://t.co/LIgCEhJUpn pic.twitter.com/rN04tYIDMn — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

«Il va être en pleine forme»