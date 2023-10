XV de France : Le salaire d’Antoine Dupont est révélé

Arnaud De Kanel

Antoine Dupont est la superstar du XV de France. Un tel talent et une telle image coûtent cher forcément, mais à la différence des autres grands noms du sport mondial, le demi de mêlée ne gagne presque rien. Sa rémunération annuelle approche tout juste les 2M€ si l'on additionne ses différents contrats.

Un homme porte les espoirs de toute une nation. Cet homme, c'est Antoine Dupont. Erigé, à juste titre, comme la figure du XV de France, le demi de mêlée voit sa cote de popularité exploser durant cette Coupe du monde. Remis de sa blessure à la mâchoire, le joueur du Stade Toulousain sera présent dimanche soir sur la pelouse du Stade de France pour affronter l'Afrique du Sud, tenante du titre. Si le XV de France venait à aller au bout, il percevrait, comme ses coéquipiers, une prime de 200 000€. Mais qu'en est-il de sa rémunération le reste de l'année ?

Voici le salaire de Dupont au Stade Toulousain

Joueur du Stade Toulousain depuis 2017, Antoine Dupont s'est rapidement affirmé comme le meilleur élément de l'effectif. Et bien que le rugby soit un sport qui prône le collectif à l'individualisme, Dupont ne perçoit pas le même salaire que ses coéquipiers. D'après les informations de La Dépêche , il émargerait à 615 000€ bruts par an, soit environ 465 000€ net. A cela viennent s'ajouter différents contrats publicitaires.

Les sponsors gâtent Dupont