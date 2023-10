XV de France : Le clan Galthié rassure pour la Coupe du Monde !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très attendu au tournant pour le quart de finale de Coupe du Monde qui opposera le XV de France à l'Afrique du Sud dimanche soir, au Stade de France, Fabien Galthié semble afficher une sérénité à toute épreuve en coulisses. Et les proches de l'entraîneur des Bleus témoignent à ce sujet.

Considéré comme l'un des grands favoris de cette Coupe du Monde 2023 qui se déroule sur son sol, le XV de France continuera son parcours dimanche soir en quart de finale, face à l'Afrique du Sud. Un choc très attendu pour la bande d'Antoine Dupont, qui fera justement son retour pour l'occasion après une blessure, et la pression est donc très forte sur les épaules de Fabien Galthié. L'entraîneur des Bleus dispose d'un groupe complet et particulièrement compétitif par rapport aux précédentes Coupe du Monde, et la pression et donc très forte sur le XV de France.

Sans Dupont, il dévoile le patron du XV de France https://t.co/Sk4gfMu7s7 pic.twitter.com/XDq2dY7HqX — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

« Il n'est pas plus inquiet ou stressé »

Mais tout cet engouement autour de son équipe ne perturbe pas pour autant Fabien Galthié, si l'on en croit l'un de ses proches qui l'a souvent au téléphone, et qui s'est confié dans les colonnes de L'EQUIPE sur l'état d'esprit de l'entraîneur du XV de France : « Il n'est pas plus inquiet ou stressé que d'habitude. Il est à fond dans son truc. Je le sens à la tâche. J'ai toujours senti une véritable osmose avec son groupe. Maintenant, il doit gérer les trois semaines les plus importantes », indique cette source proche de Galthié, qui se veut donc rassurante sur l'état d'esprit qui règne chez l'entraîneur des Bleus pour la suite du Mondial.

« Il est bien dans sa tête »