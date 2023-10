XV de France : Galthié doit gérer un malaise dans le vestiaire

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Laissé de côté par Fabien Galthié pour les deux derniers matchs du XV de France dans cette Coupe du Monde, contre la Namibie et l'Italie, Gabin Villière vivrait très mal cette situation en interne. Et l'entraîneur des Bleus l'a d'ailleurs pris à part mercredi durant la séance d'entraînement pour une mise au point...

Le XV de France affrontera l'Afrique du Sud dimanche soir, au Stade de France, en quart de finale de la Coupe du Monde. Un choc pour lequel Fabien Galthié devrait faire débuter Damien Penaud et Louis Bielle-Biarrey sur les ailes, au détriment notamment d'un certain Gabin Villière. Le Toulonnais de 27 ans, qui comptabilise à ce jour 16 sélections avec les Bleus, avait pourtant joué les deux premiers matchs de ce Mondial contre les All Blacks et l'Uruguay. Mais depuis, il n'a plus revu la pelouse avec le XV de France...

Villière vit mal la situation

L'EQUIPE annonce d'ailleurs dans ses colonnes du jour que Gabin Villière vivrait assez mal cette situation, lui qui a assisté en costume depuis les tribunes aux deux derniers succès convaincants du XV de France contre la Namibie (96-0) puis l'Italie (60-7). D'ailleurs, au cours de la séance d'entraînement qui s'est déroulée mercredi à Rueil-Malmaison, Fabien Galthié a décidé de mettre les choses à plat avec son joueur et l'a pris à part pendant une bonne dizaine de minutes afin de lui fournir des explications sur son nouveau statut de remplaçant depuis deux matchs. Une mise au point qui était la bienvenue pour Villière puisque selon L'EQUIPE , le joueur du RC Toulon a beaucoup cogité en coulisses et ne cessait de ronger son frein.

Galthié et le staff déçus par ses prestations

Selon le quotidien sportif, Fabien Galthié et ses adjoints ont été déçus de la performance de Gabin Villière contre l'Uruguay à Lille, estimant que l'ailier du XV de France avait voulu trop en faire sur ce match, et s'était finalement perdu. C'est la raison pour laquelle l'entraîneur des Bleus lui a clairement indiqué mercredi que Louis Bielle-Biarrey lui était passé devant dans la hiérarchie des ailiers, d'autant qu'il comptabilise cinq essais sur ses six premières sélections avec le XV de France. Une statistique bluffante, mais qui ne fait pas les affaires de Gabin Villière... En attendant, Fabien Galthié a tenté de gérer le malaise comme il pouvait.