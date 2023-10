Antoine Dupont de retour, le XV de France tente un coup

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour à l'entraînement, Antoine Dupont a de grandes chances de remporter son défi et d'être aligné au coup d'envoi du choc contre l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde dimanche. Et ce mardi, le capitaine du XV de France a notamment testé le port du casque afin de voir ses premières sensations. De bon augure concernant sa présence face aux Springboks.

Il est de retour ! Opéré le 22 septembre d'une fracture au visage, Antoine Dupont a retouché le ballon et a participé à l'entraînement du XV de France ce mardi. Il portait d'ailleurs la chasuble bleue, ce qui laisse penser qu'il sera présent au coup d'envoi du choc contre l'Afrique du Sud dimanche soir au Stade de France pour le compte des quarts de finale de la Coupe du monde. Un exploit pour le demi de mêlée des Bleus qui est donc sur le point de remporter sa course contre la montre.

Dupont a testé un casque à l'entraînement ?

Cependant, il existe toujours un doute sur son état physique et surtout son appréhension au contact. C'est la raison pour laquelle, selon les informations de RMC Sport , dès que les caméras ont quitté le stade du Parc, à Rueil-Malmaison, Antoine Dupont a testé le port du casque de protection à l'abri des regards. Le capitaine du XV de France doit notamment déterminer si cette option gêne sa vision ou son audition, ce qui serait très handicapant compte tenu de son rôle et de son poste. Antoine Dupont a par la suite était légèrement préservé puisqu'à l'occasion d'une opposition face aux espoirs du Racing 92, il ne plaquait pas et il était replacé sur une aile pour être préservé des contacts sur les phases défensives.

«Ce qui est important, c’est qu’il n’a pas perdu de poids»